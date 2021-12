Handball-Oberliga der Frauen : Auftakt in der Meisterrunde: HSG FONA empfängt den FC St. Pauli

Am Samstag (4. Dezember) gibt es in Alt Duvenstedt ein Wiedersehen mit den Hamburgerinnen. In der Vorrunde fegte die HSG FONA den Gegner mit 32:19 aus der Halle. Auch dieses Mal ist Coach Olaf Keck optimistisch.

Alt Duvenstedt | Mit gemischten Gefühlen blickt Olaf Keck dem Start der Aufstiegsrunde in der Handball-Oberliga der Frauen an diesem Wochenende entgegen. Einerseits freut sich der Trainer der HSG FONA, dass sein Team nach dreiwöchiger Pause „endlich wieder spielen“ darf – FONA trifft im ersten Spiel am Samstagabend in eigener Halle auf den FC St. Pauli (19.30 Uhr, Spo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.