Norla-Gelände in Rendsburg : Ab sofort freiwillige PCR-Tests auf Corona möglich – aber sie kosten 128 Euro

Bislang konnten Selbstzahler auf dem Norla-Areal nur einen Schnelltest machen, nun auch die ganz sichere Methode.

Rendsburg | Das DRK Rendsburg-Eckernförde bietet ab sofort sogenannte PCR-Tests für Selbstzahler an. Diese PCR- Testungen gelten als sicherste Nachweismethode für das Coronavirus und sind grenzübergreifend anerkannt, teilt das DRK mit. Sie werden jetzt an sieben Tagen in der Woche in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in dem Testzentrum auf dem Norla-Gelände in Rendsburg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.