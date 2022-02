Auf dem NOK : Plötzlich zwei Kanalfähren: Überraschender Anblick für Autofahrer in Sehestedt

Normalerweise pendelt in Sehestedt nur eine Fähre von Ufer zu Ufer. Doch während die „Pillau“ am Montagvormittag im Norden Fahrzeuge an Bord nahm, machte am Anleger Süd die „Stolpmünde“ fest. Was war los?

Sehestedt | Zwei Fähren im Einsatz – davon träumen viele Sehestedter seit Langem. Am Montagmittag war es nun so weit. Während die „Pillau“ im Norden Fahrzeuge an Bord genommen hatte, machte am Anleger Süd die „Stolpmünde“ fest. Weiterlesen: Video vom Anlegemanöver: Der Kapitän der Nobiskrug-Fähre im Kampf gegen Orkan „Zeynep“ Allerdings nur ganz kurz. Denn ...

