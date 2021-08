Deutsches Milchkontor : 39 von 138 Arbeitsplätzen weg: Butterwerk Hohenwestedt verliert ganze Abteilung

Für einen Weiterbetrieb wären Investitionen in Anlagen und Infrastruktur notwendig gewesen. Stattdessen wird die Butterherstellung nach Niedersachsen verlegt.

Hohenwestedt | Es ist ein harter Schlag für die Mitarbeiter des Butterwerks an der Itzehoer Straße. Am Standort Hohenwestedt des Deutschen Milchkontors (DMK) wird die „Butterei“ in den kommenden Monaten dichtgemacht. Von der Teilschließung betroffen sind 39 der insgesamt 138 Mitarbeiter. Verlagerung an den Standort Edewecht Wie das DMK auf Anfrage von shz.de m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.