Historisches Haus in Stapel : Bistro, Gartennutzung und Ferienwohnung: Pläne für das Ohlsenhaus vorgestellt

Eine Begegnungsstätte schaffen, die über die Grenzen der Region hinaus bekannt wird. Das ist das Ziel des Arbeitskreises Ohlsenhaus, der den Verkauf durch die Gemeinde Stapel verhindern will.

Stapel | Es ist kalt in der Diele. Doch das hat zahlreiche Bürger Stapels nicht davon abgehalten, sich in dem Fachwerkhaus in der Mühlenstraße zu treffen. Sie möchten hören, welche Konzepte der Arbeitskreis Ohlsenhaus für den Erhalt des Gebäudes entwickelt hat. „Es ist ein ganzheitliches Konzept, weitgehend kostendeckend“, erläutert Hanna Dierks. Die Sprecheri...

