Guten Morgen, Rendsburg! : Sonne statt Regen: So weit müssen Sie reisen, um dem Aprilwetter zu entkommen

Die Osterferien haben früh begonnen. Die Schüler baden es aus. Für die kommenden Tage sagen die Meteorologen viel Regen voraus. Wer der Nässe entkommen will, darf einen großen Aufwand nicht scheuen.

Rendsburg | Osterferien sollten so spät wie möglich beginnen. Damit würde man das Risiko verringern, dass die schönen Tage für die Schüler ins Wasser fallen. Nun gibt es zwar das organisatorische Problem, dass man die Osterferien naturgemäß mit Ostern verknüpfen muss, doch wenn das so geschieht wie in diesem Jahr und die Ferientage mit dem Osterfest enden, darf m...

