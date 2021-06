L’Alpe d’Huez : Klappradfahrer Antonio Küntzler hat die Bergetappe der Tour de France geschafft

Große Abschnitte der 13,8 Kilometer langen Etappe musste er im Stehen fahren, weil sein Vorderrad abhob. Und auch sonst waren die 1090 Höhenmeter nicht das reinste Vergnügen – bescherten ihm aber häufig eine Gänsehaut.

L’Alpe d’Huez | „Ich war am Ende viel am Fluchen und habe mich selbst bepöbelt, was das doch für eine blöde Idee war.“ Antonio Küntzler findet klare Worte, wenn er an seine Klapprad-Tour nach L’Alpe d’Huez denkt. Doch am Ende überwiegen die Momente, an die er sein Leben lang mit einem Lächeln zurückdenken wird. Flüssiges Magnesium und Sportgel Eigentlich wollte...

