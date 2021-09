Kampf gegen Corona : Kurz vor Schließung der Impfzentren: Großer Andrang in Büdelsdorf und Gettorf

Allein 80 bis 90 Impfwillige ohne Termin standen in dieser Woche in Büdelsdorf Schlange. Wer jetzt noch eine Erst- und Zweitimpfung im Impfzentrum bekommen will, muss sich beeilen.

Büdelsdorf | Noch bis zum 26. September haben die Impfzentren in Büdelsdorf und Gettorf geöffnet. Wenige Wochen vor To­res­schluss ist der Andrang an beiden Standorten noch einmal deutlich gestiegen. Das teilte der Leiter des Corona-Lagezentrums, Oliver Hänsel, am Freitag mit. Weiterlesen: Impfdurchbruch: Infektiologe Ott erklärt, wann vollständig Geimpfte in Q...

