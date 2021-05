Rendsburg : Anneliese Kröger wird 90 Jahre alt: Bürgermeisterin lernte bei ihr Kochen

Die Jubilarin hat sich für ihre Heimatstadt eingesetzt – als Ratsfrau und im Seniorenbeirat. Noch heute ist sie sehr aktiv.

Rendsburg | Anneliese Kröger war Ratsfrau in Rendsburg, Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt und als Hauswirtschaftslehrerin an verschiedenen Schulen in Rendsburg bekannt. Am Freitag feiert sie ihren 90. Geburtstag. Der Beruf der Lehrerin ist ihr Kindheitstraum „Ich habe immer gern unterrichtet“ sagt sie und erinnert sich schmunzelnd zurück: „Die neue Bürge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.