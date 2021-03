90. Geburtstag : Anneliese Böttcher strickt Socken für Urenkelin Emilia – „gegen kalte Füßchen“

Die Westerrönfelderin, die sich auch für das Singen begeistern kann, feiert heute ihren Ehrentag.

Westerrönfeld | Anneliese Böttcher feiert am 18. März ihren 90. Geburtstag. Die Jubilarin wurde in Allenstein in Ostpreußen geboren. Mit ihren Eltern kam sie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Rendsburg, wo sie später eine Ausbildung zur Friseurin machte. Dort lernte sie ihren Mann kennen und heiratete. Das Paar zog 1960 nach Westerrönfeld, wo auch die Zwillingssöhne zu...

