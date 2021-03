Verdi-Ortsgruppe Rendsburg : Krankenschwester Målin Knappke und Erzieherin Andrea Baier sind „Frauen des Jahres 2021“

Krankenschwester Målin Knappke und Erzieherin Andrea Baier wurden für ihren Einsatz in der Corona-Pandemie geehrt.

Rendsburg | Hinter Målin Knappke und Andrea Baier liegt ein anstrengendes Corona-Jahr. Målin Knappke ist Krankenschwester in der Imland-Klinik in Rendsburg und gehört zu einem Expertenteam: Die Mitglieder sind als „Springer“ in verschiedenen Stationen im Einsatz. Zurzeit arbeiten sie viel auf Corona-Stationen. Andrea Baier ist Erzieherin an der Kita Neuwerk in Re...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.