Anker-Apotheke in Owschlag : Erlös aus Corona-Masken: Johanna und Serjoscha Ostermeyer spenden 3400 Euro

Der TSV Owschlag, Brekendorfer TSV, TSV Alt Duvenstedt und der Sportverein Hüttener Berge in Ascheffel freuen sich über jeweils 850 Euro für die Jugendarbeit in ihren Vereinen.

Owschlag | Große Freude herrschte bei den Sportvereinen der Umgebung. Die Anker-Apotheke aus Owschlag spendete jeweils 850 Euro an den TSV Owschlag, Brekendorfer TSV, TSV Alt Duvenstedt und den Sportverein Hüttener Berge in Ascheffel. Wir möchten mit dieser Spende etwas zurückgeben – an die Region und an unsere Kunden. „Wir möchten mit dieser Spende etwa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.