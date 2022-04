Anglerbörse in Rendsburg : Ihr Hobby sprengt sogar die Flitterwochen: Passionierte Angler gehen auf Shopping-Tour

70 Händler präsentierten am Wochenende ihre Highlights in der Nordmarkhalle. Für viele der Kunden dreht sich das gesamte Leben ums Angeln. Ein Mann ließ für einen Angelurlaub sogar seine Flitterwochen sausen.

Rendsburg | Die 23. Norddeutsche Anglerbörse lockte am Wochenende zahlreiche Petrijünger in die Nordmarkhalle. Anglern und Sportfischern bot sich ein vielfältiges Angebot. 70 Händler präsentierten Neuigkeiten und Altbewährtes auf über 3000 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Christoph Alex zeigte an seinem Stand Kajaks und Zubehör für Angler, die vom Boot ...

