Jevenstedt : Sportangler schaffen neue Kinderstube für Bach- und Meerforellen

Ziel ist, dass die Fische sich zukünftig natürlich fortpflanzen. Bis dahin wird mit Besatz unterstützt: Insgesamt 100.000 Forellenbrütlinge fanden so in den verganenen Wochen ein neues Zuhause in der Jevenau.

Jevenstedt | Die Mitglieder des Sport-Angler-Vereins Jevenstedt haben im Holtorfer Gehege auf einer Strecke von 300 Metern Kieslaichbänke und Aufwuchszonen geschaffen. „Die Meer- und Bachforellen sollen sich natürlich fortpflanzen“, erklärt der Vereinsvorsitzende Matthias Nickels das Projekt. Unterstützung durch Besatz Bis wieder ausreichend Laichplätze in d...

