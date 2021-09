Dienstjubiläen in Hohenwestedt : Angela Kleinschmidt und Yvonne Brix: Darum ist Kita-Erzieherin ihr Traumjob

Als Angela Kleinschmidt vor 40 Jahren in der Rektor-Wurr-Straße anfing, wurde sie mit 19 Jahren direkt zur Leiterin befördert. Auch Yvonne Brix blickt auf eine lange Zeit an dem Standort zurück.

Hohenwestedt | Angela Kleinschmidt und Yvonne Brix sind mit Herz und Seele Kita-Erzieherinnen. Beide haben ihr bisheriges Berufsleben komplett beim kommunalen Kindergarten in der Rektor-Wurr-Straße in Hohenwestedt verbracht. Angela Kleinschmidt trat ihren Dienst vor 40 Jahren an und stellte dabei in leitender Funktion unter anderem vor 25 Jahren Yvonne Brix ein. ...

