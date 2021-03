Rendsburg : Spielhallen-Mitarbeiter täuschte Raub vor – um eine eigene Straftat zu verdecken

Vor dem Amtsgericht muss sich jetzt ein junger Mann verantworten, der die Polizei auf eine falsche Fährte lenken wollte.

Rendsburg | Wegen Diebstahls muss sich ein junger Mann am Montag, 15. März, vor dem Rendsburger Amtsgericht verantworten. Er wird beschuldigt, im August des vergangenen Jahres 700 Euro aus einem Automaten in der Spielhalle in der Bahnhofstraße nahe des ZOB entwendet und für sich behalten zu haben. Angeklagter war Mitarbeiter in der Spielhalle Zum Zeitpunkt ...

