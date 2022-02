Schwebefähre vom NOK : Ex-Bürgermeister Andreas Breitner: So lief die Privataudienz bei König Juan Carlos I.

Einmal einen leibhaftigen König treffen – dieses Erlebnis hatte der ehemalige Rendsburger Bürgermeister Andreas Breitner. Die Dienstreise nach Spanien hatte mit der Schwebefähre zu tun.

Rensburg | Die Rückkehr der Schwebefähre steht bevor. Am 4. März 2022 soll der Neubau in Betrieb gehen. In einem Gastbeitrag erinnert sich der ehemalige Rendsburger Bürgermeister Andreas Breitner an einen Besuch in Spanien, der eng mit der alten Schwebefähre verknüpft ist. Kurz nach meinem Amtsantritt als Rendsburger Bürgermeister erhielt ich 2003 eine Einlad...

