3. Handball-Liga der Männer : Ambitioniertes Ziel: HSG Eider Harde peilt Platz 6 an

Zum Auftakt in der 3. Liga empfängt das Team von Trainer Matthias Hinrichsen am Sonnabend die Mecklenburger Stiere. 190 Zuschauer sind in der Werner-Kuhrt-Halle zugelassen.

Hohn | Infernalischer Lärm, begeistert klatschende Zuschauer, jubelnde Sportler: Nach 315 Tagen Heimspiel-Flaute kehrt am Sonnabend (19.15 Uhr) der Ernst zurück in die Hohner Werner-Kuhrt-Halle. Die HSG Eider Harde empfängt zum Saisonauftakt in der 3. Liga Nord-Ost die Mecklenburger Stiere aus Schwerin. Weiterlesen: Gegner der HSG Eider Harde und der HG O...

