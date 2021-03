Amtsgericht Rendsburg : Betrug mit Hypnose: Angeklagter soll Anzahlungen unterschlagen haben

Der 49-Jährige soll falsche Versprechungen gemacht und Geld ohne Gegenleistung für sich behalten haben.

Rendsburg | Ein Hypnotiseur mit mutmaßlich betrügerischen Absichten muss sich vor dem Rendsburger Amtsgericht verantworten. Dem 49-Jährigen wird vorgeworfen, sich mit den Anzahlungen seiner Klienten aus dem Staub gemacht zu haben – ohne Gegenleistung. Verhandlungsauftakt ist am Montag, 8. März, um 14 Uhr. Hypnosepraxis wurde in Rendsburg betrieben Wie es in...

