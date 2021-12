Omikron-Variante : Weihnachtsparty im Cheyenne-Club Rendsburg: 450 Besucher müssen in Corona-Quarantäne

Bei einem Besucher wurde die Omikron-Variante nachgewiesen. Nun müssen alle Gäste in Isolation.

Rendsburg | Thomas Buchhold, Leiter des Gesundheitsamtes Rendsburg-Eckernförde, bestätigt am Donnerstagnachmittag auf shz-Nachfrage, dass alle Gäste, die am 24. Dezember auf der Weihnachtsparty im Rendsburger Cheyenne-Club waren, sich sofort in Quarantäne begehen müssen. Hintergrund ist eine nachgewiesene Erkrankung eines Partygastes mit der hochansteckenden Omik...

