Aldi in Nortorf : Aus der Auslage im Kassenbereich: Fünf Männer klauen Zigaretten für mehr als 750 Euro

Den Tätern gelang es, an den Nachtschlüssel zu gelangen. Einer der Männer wurde gefasst, den anderen gelang die Flucht.

Nortorf | Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in Nortorf. Fünf Männer haben Zigaretten im Wert von mehr als 750 Euro geklaut. Nach Angaben von Polizeisprecher Sönke Petersen betraten die Täter das Geschäft in der Niedernstraße am Sonnabend, 22. Januar, gegen 17.50 Uhr. Sie gingen zum Kassenbereich. „An einer Kasse, die zu der Zeit nicht besetzt war, konn...

