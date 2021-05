Verstärkung aus Bayern : Ballfangzaun „de luxe“ fängt beim TuS Borgstedt Fehlschüsse auf

Das sechs Meter hohe Netz soll verhindern, dass Bälle auf eine Straße rollen. 80 Prozent der Kosten wurden gefördert.

Borgstedt | Auf dem Sportplatz des TuS Borgstedt, am Ortsausgang in Richtung Sehestedt gelegen, sind hinter beiden Toren zwei neue Ballfangzäune errichtet worden. Entdeckung auf der Dienstreise „Die Zäune ,Made in Bayern' sind in ihrer Bauweise schon etwas Besonderes und derzeit einmalig in Schleswig-Holstein“, betonte der 1. Vorsitzende Eckhard Sörensen. A...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.