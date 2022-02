Bagger räumen Kleingärten weg : Stadler startet Bau einer Wartungsanlage für Akku-Züge in Rendsburg

Die Energiewende auf der Schiene beginnt in Rendsburg. Ab Ende 2023 rollen Akku-Züge durch den Norden. Gewartet werden sie nahe der Friedrichstädter Straße. Dort wird jetzt das Baufeld freigemacht. Das sind die Pläne.

Rendsburg | Es ist die wohl größte Industrieansiedlung des Jahres 2022 in Rendsburg: Batteriebetriebene Züge sollen mittelfristig den Nahverkehr auf der Schiene in Schleswig-Holstein revolutionieren. Repariert und gewartet werden die Akku-Triebwagen in Rendsburg. Die Vorbereitungen für den Bau eines Instandhaltungswerks haben nun begonnen. In Suhmsheide räumen Ba...

