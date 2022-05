Moderne Landmaschinentechnik : „Agroshow 2022“ von Deutz-Fahr lockt 900 Besucher in die Rendsburger Deula-Halle

Das Unternehmen aus Bayern präsentierte seine Neuheiten – und zahlreiche Landwirte und Lohnunternehmer aus dem Großraum Rendsburg kamen zur letzten von 13 Veranstaltungen in ganz Deutschland.

Rendsburg | Unter dem Motto „Einblick in die Zukunft“ präsentierte der Landmaschinenhersteller „Deutz-Fahr“ mit Stammsitz in Lauingen (Bayern) Traktoren und Mähdrescher am Mittwochabend, 25. Mai, in Rendsburg-Süd. Rund 900 Landwirte und Lohnunternehmer kamen zur „Agroshow 2022“ in die Deula-Halle. Organisiert von der Händlergemeinschaft-Nord „Die Händlergem...

