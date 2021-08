Machtübernahme der Islamisten : Vormarsch der Taliban in Afghanistan: Rendsburger Flüchtlinge bangen um ihre Familien

Per Smartphone halten sie Kontakt zu ihren Verwandten in den umkämpften Gebieten. Frauen dürfen dort nicht mehr alleine das Haus verlassen, aus Polizeistationen wurden Stützpunkte bewaffneter Islamisten.

Rendsburg | Naser Q. hat Angst um das Leben seiner Schwester. Er will ihr helfen, doch kann nichts ausrichten. Die beiden trennen rund 4500 Kilometer. Die Schwester des 24-Jährigen aus Rendsburg lebt in Herat in Afghanistan. Wie viele andere Gebiete des Landes auch, wurde die drittgrößte Stadt von den militant-islamistischen Taliban eingenommen. Naser Q. ist über...

