Enttäuschung in Emkendorf : Brütende Seeadler ließen Gelege zurück: Wurden sie von Spaziergängern gestört?

Die Seeadler wurden offenbar vertrieben. Daraufhin zerstörten Nesträuber die Eier.

Emkendorf | In einem Waldstück der Gemeinde Emkendorf spielte sich vor kurzem eine kleine Tragödie ab: Scheinbar durch Menschen aufgescheucht hatte das dort brütende Seeadlerpaar sein Nest verlassen und damit das Gelege höchstwahrscheinlich den räuberischen Rabenvögeln schutzlos ausgeliefert. Da diese ihre Chance gleich nutzten, wird es in dieses Mal in Emkendorf...

