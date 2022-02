Anmeldung ab 21. Februar : Ab Schuljahr 2022/23: Bergschule Fockbek reduziert Zahl der Schulklassen

Im kommenden Schuljahr werden weniger Schüler als sonst in der Bergschule ein- und umgeschult. Als Grund gibt die Schulleitung Raumnot an. Wer sein Kind jetzt anmeldet, hat als Auswärtiger schlechtere Chancen.

Fockbek | An der Bergschule wird es eng: Im kommenden Schuljahr gibt es jeweils nur drei erste und drei fünfte Klassen. In der Vergangenheit waren es zum Teil vier oder fünf Kohorte pro Jahrgang. Für mehr Schüler reichen die Klassenräume aktuell nicht aus, so Schulleiterin Ute Shabanpoor. Sie berichtet: „Wir haben eine hohe Nachfrage in den letzten Jahren.“ ...

