Service an der Dorfstrasse : Ab Montag hat Schacht-Audorf wieder eine Postfiliale

Ab dem 30. Mai müssen die Audorfer nicht mehr auf die Postfiliale bei Edeka-Hoof in Osterrönfeld ausweichen. An der Dorfstraße, Ecke Klaus-Groth-Straße, fand sich eine Lösung für die Zukunft.

Schacht-Audorf | Ab Montag, 30. Mai, hat Schacht-Audorf wieder eine Postfiliale. In der Dorfstraße, Ecke Klaus-Groth-Straße, dem Standort der Ende September geschlossenen Filiale, bietet die Post in neu ausgestatteten Räumen erneut ihren Service an. Eine Post ist wichtig für die Infrastruktur. Das Gebäude, in dem die 55 Quadratmeter große Filiale untergebracht...

