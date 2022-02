ADAC-Statistik : A7: So viele Stunden standen Autofahrer 2021 auf der Rader Hochbrücke im Stau

Der ADAC hat alle Stau-Stunden auf deutschen Autobahnen zusammengezählt. Im Vergleich mit vorangegangenen Jahren zeigt sich, dass Corona einen großen Einfluss auf die Zahlen hat.

Borgstedt | Autofahrer verschwenden so manche Stunde ihrer Lebenszeit im Stau. Eine Statistik des ADAC zeigt, dass es im Jahr 2021 allein auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein 7518 Stau-Stunden gab. Auch die Rader Hochbrücke beziehungsweise der A7-Bereich zwischen dem Kreuz Rendsburg und der Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf ist in der Statistik als eigener...

