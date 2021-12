Büdelsdorf : ACO erreicht eine Milliarde Euro Umsatz und schafft neue Jobs

75 Jahre nach Firmengründung wird der Weltmarktführer in der Entwässerungstechnik zum Milliarden-Unternehmen. Die Gründe dafür sind gute Geschäfte im Ausland sowie die Inflation – aber auch manch innovatives Produkt.

Büdelsdorf | Eine Milliarde – eine Zahl mit zehn Ziffern. In der Welt der Wirtschaft hat das etwas Magisches. Am Freitag vergangener Woche war es bei ACO soweit. Nachdem die Tochtergesellschaften aus der ganzen Welt ihre neuesten Geschäftszahlen übermittelt hatten, stand fest: Das 75-Jahr-Jubiläum des Büdelsdorfer Weltmarktführers in der Entwässerungstechnik wird ...

