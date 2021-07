Büdelsdorf : 160 neue Mitarbeiter: ACO Gruppe plant Kauf des Entwässerungsspezialisten BIRCO

Die Marke BIRCO und der Produktionsstandort in Baden-Baden sowie das Logistikzentrum in Sinzheim in Baden-Württemberg bleiben erhalten, genauso alle Mitarbeiter.

Büdelsdorf/Baden-Baden | Die Entwässerungsspezialisten BIRCO und die ACO Gruppe schließen sich zusammen. Sofern die zuständige Wettbewerbsbehörde zustimmt, soll die Transaktion noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. „Die ACO Severin Ahlmann GmbH & Co KG tritt als Gesellschafterin mit 100 Prozent der Anteile in die BIRCO GmbH ein“, so ACO-Sprecherin Sophie Charlotte Schneid...

