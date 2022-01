Kreuz Rendsburg : Darum landete ein Lkw-Fahrer nach einem harmlosen Unfall in der JVA Neumünster

Ein eher harmloser Unfall am Kreuz Rendsburg hatte für einen Lkw-Fahrer Konsequenzen: Die Polizei entdeckte manche Überraschung. Nun sitzt der Mann im Gefängnis.

Rendsburg | Als ein junger Lkw-Fahrer am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der Autobahn 7 am Kreuz Rendsburg einen Unfall verursachte, rechnete er vermutlich noch nicht damit, knapp vier Stunden später in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Neumünster zu sitzen. An der Anschlussstelle zur A 210 verlor er die Kontrolle Der 29-jährige Mann aus Rumänien war gegen 13.15...

