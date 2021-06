A7 am Rendsburger Kreuz : Unfall: Laster drängt Auto von der Fahrbahn ab

Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt in Richtung Norden fort. Der PKW-Fahrer wurde leicht verletzt.

Schacht-Audorf | Am Donnerstagmorgen kam es auf der Autobahn A7 gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall kurz vor der Rader Hochbrücke in Fahrtrichtung Norden. Nach Angaben der Polizei war ein Auto auf der linken Spur unterwegs, als es von einem LKW touchiert und in die Leitplanke abgedrängt wurde. Fahrer leicht verletzt Der Sattelzug setzte die Fahrt fort. Unklar ist, ob...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.