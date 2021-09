Autobahnkreuz Rendsburg : Alle Kühe eingefangen – A210 in Richtung Kiel wieder frei

Eines der Tiere flüchtete in Richtung Kiel. Fünf Polizeifahrzeuge waren vor Ort. Die Beamten halfen dabei, die Tiere einzufangen.

Rendsburg | Die A210 musste am Montag kurz nach 15 Uhr zwischen dem Kreuz Rendsburg und Bredenbek in beide Richtungen gesperrt werden, teilte die Polizei auf Anfrage von shz.de mit. Grund waren Kühe, die auf der Fahrbahn umherliefen. „Eine steht am Fahrbahnrand, eine flüchtet in Richtung Kiel“, so ein Polizeisprecher um 16 Uhr. Im Einsatz waren fünf Polizeifah...

