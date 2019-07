Hohenwestedt : 84-Jähriger fuhr geradeaus in den Graben

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt. Auch der Rettungshubschrauber war gelandet, wurde jedoch nicht benötigt.

10. Juli 2019, 17:28 Uhr

Warum der Pkw im Graben landete, ist noch nicht geklärt. Ein 84-Jährgiger war am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Straße Am Gaswerk in Hohenwestedt unterwegs. An der Einmündung zur Parkstraße fuhr er geradeaus in den dortigen Graben, teilt die Polizei mit. Da zunächst gemeldet wurde, dass der Autofahrer in seinem Pkw eingeklemmt ist, wurden die Feuerwehr Hohenwestedt und ein Notarzt hinzugerufen. Der Rettungshubschrauber landete auf dem dortigen Sportplatz. Allerdings hatte der Autofahrer bis zum beim Eintreffen der Polizei sein Auto bereits verlassen. Er wurde dann mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Rendsburg gebracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist noch nicht abschließend geklärt.

