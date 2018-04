Azubis gesucht : 832 freie Lehrstellen im Kreis

In Hotels und Restaurants im Kreis Rendsburg-Eckernförde fehlen noch 72 Azubis. Die Gewerkschaft fordert, Noten nicht überzubewerten.

von Aljoscha Leptin

25. April 2018, 10:03 Uhr

Rendsburg | Gute Aussichten für angehende Auszubildende im Kreisgebiet: Rund vier Monate vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres registriert die Arbeitsagentur noch 832 offene Lehrstellen im Kreisgebiet – 150 mehr als vor einem Jahr.

Darunter sind 72 freie Ausbildungsplätze in Hotels und Gaststätten. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Die Palette an Berufen in der Gastronomie reicht vom Koch über die Hotel- und Restaurantfachfrau bis hin zum Kellner als Fachkraft im Gastgewerbe. „Wer in die Hotellerie einsteigt, kann die Karriereleiter hochklettern. Aber: Ob Küchenchef oder Hoteldirektorin – eine solide Ausbildung ist immer das Fundament für eine gute Laufbahn im Beruf“, sagt Finn Petersen, Geschäftsführer der NGG Schleswig-Holstein Nord.

Die NGG appelliert an die Ausbildungsbetriebe, bei interessierten Jugendlichen „nicht zu stark auf den Schulabschluss und auf die Noten zu schielen“. Zwar seien Mathematik, Deutsch und auch Fremdsprachen im Gastgewerbe wichtig. Aber auch wer kein Musterschüler ist, müsse die Chance haben, mit anderen Qualitäten zu punkten – etwa mit Kommunikationsfreude und Teamfähigkeit.

Die Agentur für Arbeit fasst die verschiedenen Berufsgruppen, die im Hotel- und Gastronomiegewerbe nachgefragt werden, nicht zusammen. Auf einer Liste, die die Berufe mit den größten Nachwuchssorgen auflistet und für die es laut der jüngsten Statistik die meisten freien Ausbildungsplätze gibt, taucht das Hotel- und Gastronomiegewerbe daher nicht auf. Auf Platz 1 liegt hier der Beruf Kaufmann im Einzelhandel mit 63 freien Lehrstellen. Es folgen Verkäufer (52 Stellen), Elektroniker (37 Stellen), zahnmedizinischer Fachangestellter (33 Stellen) und Anlagenmechaniker (28 Stellen).

Für die angehenden Azubis hat Finn Petersen von der NGG einen Rat: „Der Abschluss eines Ausbildungsvertrages ist keine Einbahnstraße. Jugendliche sollten den Betrieb, für den sie sich interessieren, genau unter die Lupe nehmen. Erst wenn sie überzeugt sind, dort auch drei Jahre Lehre motiviert durchzuziehen, sollten sie den Ausbildungsvertrag unterschreiben.“