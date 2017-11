Rendsburg : 82-Jähriger will auf B77 wenden: Vier Menschen bei Autounfall verletzt

von dpa

erstellt am 14.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Rendsburg | Vier Menschen sind bei einem Autounfall in Rendsburg am Montagabend schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 82 Jahre alter Autofahrer beim Auffahren auf die Bundesstraße 77 seinen Wagen gewendet, weil er eigentlich in die andere Richtung fahren wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein 62 Jahre alter Taxifahrer konnte dem wendenden Pkw nicht mehr ausweichen und krachte in dessen Fahrerseite. Der mutmaßliche Unfallverursacher, seine Beifahrerin (78) sowie der Taxifahrer und dessen Fahrgast (69) wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B77 war in nördlicher Richtung mehr als drei Stunden gesperrt.

