82-Jähriger wendet auf der B 77 – Unfall mit vier Verletzten

Diesem Unfall (Foto) ging ein gefährliches Wendemanöver voraus. Nach ersten Feststellungen der Polizei war ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer im Rendsburger Norden am Montagabend im Begriff, auf die B 77 aufzufahren. Doch dann habe er bemerkt, dass er eigentlich Richtung Süden wollte – und wendete. Ein 62-jähriger Taxifahrer war dort gerade auf der B 77 in Richtung Norden unterwegs. Dem wendenden Fahrzeug des 82-Jährigen konnte er nicht mehr ausweichen. Das Taxi prallte in dessen Fahrerseite. Beide Autofahrer sowie der Fahrgast (69) im Taxi und die 78-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Ausgelaufene Betriebsstoffe mussten aufgenommen, die Fahrbahn gereinigt werden. Der Sachschaden wird auf 60 000 Euro geschätzt.