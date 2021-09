Bokel bei Rendsburg : Unfall mit Heißluftballon – 81-jähriger Fahrgast schwer verletzt

Der Ballon war mit elf Fahrgästen an Bord in Rendsburg gestartet. Bis zum ersten Bodenkontakt in Bokel lief alles nach Plan. Dann jedoch spielten sich dramatische Szenen ab.

Bokel | Unfall mit einem Heißluftballon in Bokel (Kreis Rendsburg-Eckernförde): Am Montag, 2. September, gegen 19.20 Uhr wurde ein 81-jähriger Fahrgast schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, als die Landung des Ballons missglückte. Der Senior wurde mit dem Rettungswagen in die Imland-Klinik nach Rendsburg gebracht. Polizei: Der 81-Jährige hielt sich...

