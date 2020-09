Polizei bittet um Mithilfe : 78-Jähriger aus Aukrug wird vermisst – Suche in der Nacht verlief ergebnislos

Der Vermisste braucht dringend ärztliche Hilfe. Er ist vermutlich zu Fuß unterwegs.

18. September 2020, 09:13 Uhr

Aukrug | Seit Donerstag, 17. September, um 18.30 Uhr wird der 78-jährige Hinrich Schäffer aus Aukrug vermisst. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass der Vermisste zu Fuß unterwegs ist. Hinrich Schäffer braucht dringend ärztlicher Hilfe.

Da die Außentemperatur in der vergangenen Nacht lediglich drei Grad betrug und der Vermisste nur mit einem Pullover bekleidet war, wurde in der Nacht bereits mit Kräften der Polizei, der Freiwilligen Feuerwehr Aukrug und drei Suchhunden nach dem 78-Jährigen gesucht. Diese Suche verlief ergebnislos.

Hinrich Schäffer ist etwa 1,70 Meter groß. Er hat graue Haare und eine schlanke Figur. Bekleidet ist Schäffer nach Angaben der Polizei mit einer Jeanshose, einem Hemd und einem beigefarbenen Pullover.

Wer Hinrich Schäffer gesehen hat oder Angaben zu seinem eventuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321/9450 oder an die 110.

