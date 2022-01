Rendsburg-Eckernförde : Omikron-Welle hält an: 78-Jährige starb an Corona

Corona hat im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein weiteres Todesopfer gefordert. Eine Frau starb am Sonnabend an den Folgen der Krankheit.

Kreis Rendsburg-Eckernförde | Nach Angaben des Corona-Lagezentrums handelte es sich um eine 78-Jährige. Durch den Tod der Frau erhöht sich die Zahl der Gestorbenen im Kreisgebiet laut Lagezentrumsleiter Thomas Buchhold auf 75. Mehr zum Thema: Omikron-Welle hält an: Über 600 Corona-Infizierte in Rendsburg 134 Corona-Neuinfektionen am Montag 134 Neuinfektionen gab es am Mon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.