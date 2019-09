Kanusport : 72. Herbstregatta des Rendsburger KC auf der Obereider

Der Rendsburger KC ist Gastgeber der 72. Herbstregatta. 180 Kanuten aus Norddeutschland und Dänemark gehen an den Start.

von Joachim Hobke

12. September 2019, 12:29 Uhr

Rendsburg | Kanusport vom Feinsten gibt es am Wochenende bei der traditionellen Herbstregatta des Rendsburger KC auf der Obereider zwischen Rendsburg und Büdelsdorf zu sehen. Bei der 72. Auflage messen sich 180 Sportler aus Norddeutschland und Dänemark über die Kurz-, Mittel- und Langdistanzen. Höhepunkt der Veranstaltung ist am Sonntag um 14 Uhr das Rennen um den Senatspreis der Stadt Rendsburg über 200 Meter, den zuletzt zweimal in Folge der Däne Thorbjørn Rask gewonnen hat. Ratsherr Lothar Möding wird auch in diesem Jahr wieder den Sieger küren. Die Wettkämpfe beginnen am Sonnabend um 12 Uhr, am Sonntag um 8 Uhr.