Kanusprot : 71. Herbstregatta: Kanurennsport auf der Obereider

Am Wochenende steigt auf der Obereider die 71. Herbstregatta. Den traditionellen Höhepunkt der Regatta bildet am Sonntag um 14 Uhr das 200-Meter-Rennen der Herren Leistungsklasse um den Senatspreis der Stadt Rendsburg.

von lz

13. September 2018, 15:56 Uhr

Kanuten aus Norddeutschland und Dänemark gehen am Sonnabend (ab 12 Uhr) und Sonntag (ab 8 Uhr) bei der 71. Herbstregatta des Rendsburger Kanu-Clubs auf der Obereider in den Wettstreit.

Den traditionellen Höhepunkt der Regatta bildet am Sonntag um 14 Uhr das 200-Meter-Rennen der Herren Leistungsklasse um den Senatspreis der Stadt Rendsburg. Den begehrten Pokal wird in diesem Jahr Ratsherr Lothar Möding überreichen. Zuschauer können die Wettkämpfe am besten auf dem Gelände der Bootshäuser am Wickenhagenweg live erleben.