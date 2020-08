HeimatMuseum Hohenwestedt : 70. Geburtstag in kleinem Kreis: Landfrauen eröffnen Ausstellung unter Corona-Bedingungen

Die Fotos und Dokumente aus der Vereinsgeschichte werden noch bis zum 11. Oktober präsentiert.

von Helma Piper

31. August 2020, 14:56 Uhr

„70 Jahre Landfrauenverein Hohenwestedt und Umgebung“ werden im Burmesterhaus vor allem durch Fotos aus der Vereinshistorie dokumentiert. Die Ausstellungseröffnung im Heimatmuseum in der Friedrichstraße war der einzige Programmpunkt der ansonsten komplett abgesagten Hohenwestedt-Woche.

„In den Zeiten der Corona-Pandemie ist alles etwas anders“, sagte Wilga Büttner vom Teamvorstand der Landfrauen, als sie mit einer kurzen Ansprache eine Jubiläumsausstellung in ganz kleinem Kreis eröffnete: Inklusive Vereinsvorstand und Museumsleitung waren es nur knapp zehn Teilnehmer, die sich – mit Mund-Nasenschutz ausgestattet – im Foyer des Burmesterhauses versammelt hatten.

23 Gründungsmitglieder waren es gewesen, die am 24. Februar 1950 den „Landfrauenverein Hohenwestedt und Umgebung“ aus der Taufe hoben. Am 29. Februar 2020 wurde das 70-jährige Vereinsbestehen im Hohenwestedter Sport- und Jugendheim gefeiert. „Danach mussten wir dann coronabedingt erstmal alle unsere Veranstaltungen ausfallen lassen“, berichtete Wilga Büttner. Mittlerweile haben die Landfrauen ihren Vereinsbetrieb wieder aufgenommen.

Die erste Veranstaltung nach dem Lockdown war ein gemeinschaftliches Stand-Up-Paddling auf dem Einfelder See am 23. August. Der Vorstand habe allerdings gerade beschlossen, sowohl die für den 1. Oktober terminierte Erntedankfeier als auch die Weihnachtfeier am 3. Dezember abzusagen, teilte Wilga Büttner mit.

Die vielen Fotos von ihren Feiern, Ausflügen, Reisen, Modenschauen, Erntefeiern, Baumpflanzaktionen, Vortragsveranstaltungen und Gründungsmitgliedern, welche die Landfrauen zusammengetragen haben, werden noch bis zum 11. Oktober im Ausstellungsraum des Heimatmuseums präsentiert.

Parallel dazu ist im Burmesterhaus noch bis zum 25. Oktober eine zweite Jubiläumsschau zu sehen: „Peter-Pauls Kirche: 250 Jahre Mittelpunkt Hohenwestedts“. Am 6. November soll im Museum in der Friedrichstraße dann eine Ausstellung zum Thema „50 Jahre Lebenshilfe Hohenwestedt und Umgebung“ eröffnet werden.