Breiholz : Schietsammeln in Zeiten von Corona: Jeder Teilnehmer nimmt sich eine Straße vor

70 Teilnehmer machten beim großen Aufräumen mit und sammelten insgesamt einen halben Container Müll.

Breiholz | Die Gemeinde und der TSV Breiholz veranstalteten in diesem Jahr ein „Schietsammeln“ unter coronagerechten Bedingungen. So bekam jeder Teilnehmer eine Straße zugewiesen, in der er eine Woche lang Zeit hatte, den Unrat zu sammeln. Dazu erhielt jeder einen von der AWR gespendeten Müllbeutel und ein Verpflegungspaket. Wir freuen uns jedes Jahr über die ...

