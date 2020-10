1. Basketball-regionalliga : 68:75 – Fehlwurf-Festival der Rendsburg Twisters gegen Westerstede

Lediglich US-Boy Udun Osakue begeistert mit 35 Punkte n und 18 Rebounds. Verletzter Jakob Menges droht Pause.

Avatar_shz von Torge Meyer

11. Oktober 2020, 14:08 Uhr

Rendsburg | Es war ein gequältes „Nein“, das Henning Rixen Mitte des dritten Viertels beim Stand von 36:47 aussprach. Wieder ging ein Freiwurf des Power Forward an den Ring und nicht wie anvisiert hinein. Gleich 20 Freiwürfe, darunter zehn von Rixen, ließen die Rendsburg Twisters beim 68:75 (21:22, 33:36, 44:62) ungenutzt. Zu viel, um den ersten Saisonsieg in der 1. Basketball-Regionalliga einfahren zu können, zumal auch nur drei von 16 Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Linie von Erfolg gekrönt waren. Rendsburgs Trainer Bjarne Homfeldt brachte es auf den Punkt: „Eine furchtbare Trefferquote.“

Neben der vierten Saisonniederlage in Folge schmerzte vor allem der verletzungsbedingte Ausfall von Jakob Menges. Der Aufbauspieler, der bereits ein Kreuzbandriss im rechten Knie hinter sich hat, sank beim Stand von 51:66 (35.) ohne gegnerischen Kontakt mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden – und blieb liegen. Eine MRT-Untersuchung soll nun für Klarheit schaffen. „Die Verletzung von Jakob war immer im Hinterkopf. Wir haben im vierten Viertel einen guten Kampf geliefert, hätten gerne das Spiel für Jakob gewonnen“, sagte Patrick Sopha sichtlich mitgenommen. Doch die Aufholjagd mit einem finalen 24:13 in den letzten zehn Minuten konnte das schwache dritte Viertel (11:26) nicht wettmachen. „Wir schaffen es nicht, konstant gut zu spielen. Das dritte Viertel bricht uns immer das Genick“, haderte Ben Becker, der aber optimistisch bleibt und an eine baldige Kehrtwende in die Erfolgsspur glaubt: „Wir kratzen derzeit nicht ansatzweise an unserem Niveau.“ Dabei hatte sein Trainer viel Positives gesehen. „In ganz vielen Bereichen waren wir das bessere Team, haben uns auch gute Wurfchancen herausgespielt, aber einfach nicht getroffen.“ Becker pflichtete ihm bei: „In der Offense haben wir uns besser als zuletzt angestellt.“

Ein überragendes Debüt vor den zugelassenen 126 Fans legte Udun Osakue hin. Der bärenstarke US-Boy mit nigerianischen Wurzeln erzielte 35 Punkte und holte 18 Rebounds. „Udun ist die Hilfe, die wir uns versprochen haben“, lobte Homfeldt. Doch der Oldenburger Nachwuchs, der als TSG Westerstede aufläuft, hatte mit Arnold Fripp (25 Punkte/17 Rebounds) ebenso einen starken Mann auf dem Feld. Außerdem führte der im Oldenburger Erstligakader stehende Fritz Hemschemeier gekonnt Regie. Beide zeigten den Twisters, wie Freiwürfe versenkt werden. Fripp traf 13 von 17, Hemschemeier fünf von sieben. Da kam kein gequältes „Nein“.



Twisters: Menges (2), Willer (2), Becker, Oetken, Pahl (6), Sopha (2), Hansen (9/1x3), Rixen (8), Jacobsen (2), Osakue (35/2x3), Kähler, Said (2).