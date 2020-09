1. Basketball-Regionalliga : 66:83 – Rendsburg Twisters bieten dem Titelfavoriten MTB Hannover gehörig Paroli

126 Zuschauer sehen Saisonauftakt in der Herderschule. Henning Rixen mit 18 Punkten treffsicherster Rendsburger.

20. September 2020, 15:41 Uhr

Rendsburg | Als Ben Becker in der 15. Minute mit einem Drei-Punkte-Wurf die zwischenzeitliche 24:23-Führung für die Rendsburg Twisters erzielt hatte, hielt es auch Udun Osakue nicht mehr auf seinem Sitz. Der 27-jährige US-Amerikaner sprang auf und riss die Arme in die Höhe. Anstatt seine Teamkollegen lautstark an der Seitenlinie zu unterstützen, hätte er den Twisters im Auftaktspiel gegen die MTB Hannover Baskets allerdings lieber auf dem Spielfeld geholfen.

Zugang Osakue fiebert am Spielfeldrand mit

Doch für Osakue, den der BBC Rendsburg erst in der vergangenen Woche unter Vertrag genommen hatten, lag bis Sonnabend noch keine Arbeitserlaubnis vor, und so musste Trainer Bjarne Homfeldt auf die Dienste seines Small Forwards gegen den Mitfavoriten auf den Titel verzichten.

Ausfall von Patrick Sopha und Scharif Said

Da auch Paulius Sakinis nach seinem Kreuzbandriss im Februar noch nicht einsatzfähig ist und zudem noch Geburtstagskind Patrick Sopha (verletzt) und Scharif Said (verhindert) fehlten, war das Duell mit den Niedersachsen ein Kampf mit ungleichen Waffen. Hier ein Team, das nur aus Schülern, Studenten und Berufstätigen besteht, dort eine Auswahl, ausschließlich gespickt mit Profis.

Hannover ausschließlich mit Profis

Während Rendsburgs Jonas Kähler, Malte Jacobsen und Hauke Oetken in der vergangenen Saison noch in der Oberliga gespielt haben und am Sonnabend ihr Debüt in der 1. Regionalliga gaben, können Hannovers Marc Nagora, Arthur Zaletskiy oder Anish Sharda auf zahlreiche Einsätze in der 2. Liga zurückblicken. Und so war die 66:83 (16:21, 36:43, 53:69)-Niederlage nach 40 Minuten keine Überraschung. Aber eine, die Mut macht.

„Natürlich ist man als Trainer nie zufrieden, wenn man verliert. Aber ich denke, dass heute die positiven Eindrücke überwiegen. Der Einsatz aller war klasse und zeitweise haben wir die Hannoveraner ganz schön in Schwierigkeiten gebracht.“ Lob gab es auch von Osakue: „Schade, dass ich noch nicht mitspielen konnte. Die Jungs haben das echt gut gemacht. Aber Hannover war zu stark.“ Der individuellen Klasse von Nagora (22 Punkte), Zaletskiy (16), Samuel Mpacko (15) oder Devon Lee Moore (13) war das junge Rendsburger Team am Ende nicht gewachsen.

0:15-Lauf im dritten Viertel

Vor allem in der Schlussphase des dritten Viertels ging es etwas zu schnell für die Twisters. Nach einem 0:15-Lauf gerieten sie von 49:50 mit 49:65 ins Hintertreffen. Die Partie war damit zwar entschieden, aber die Gastgeber verhinderten, dass der Rückstand bis zum Abpfiff noch anwuchs. Homfeldt: „Das spricht für die Mentalität der Jungs. So ein Spiel kann auch mal schnell mit 35 Punkten oder mehr verloren gehen. Aber wir hätten sogar fast das Schlussviertel noch gewonnen.“

Ben Becker erleidet Sprunggelenksverletzung

Einen Dämpfer gab es in der Endphase des Spiels aber dann doch noch. Nach einem Defensivrebound blieb Becker mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden liegen und humpelte anschließend mit einer Sprunggelenksverletzung vom Feld. Möglich, dass auch Becker in der kommenden Woche sein Team im Spiel bei der WSG Königs Wusterhausen nur von der Seitenlinie aus unterstützen kann.



BBC Rendsburg: Menges (8), Willer (8/2x3), Becker (13/3x3), Oetken (1), Pahl, Hansen (5/1x3), Wulfes (n.e.), Rixen (18), Skorsch (n.e.), Jacobsen (7/1x3), Kähler (6/1x3).