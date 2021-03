Kampf gegen Corona : Über 60 Bürger mit Termin kommen vergeblich zum Büdelsdorfer Impfzentrum

Sie wussten nichts vom Astra-Zeneca-Impfstopp und der kurzfristigen Absage ihres Termins. Auch in Gettorf gab es fragende Gesichter.

Büdelsdorf | Seit Dienstag wird in den Impfzentren Büdelsdorf und Gettorf kein Astra-Zeneca-Wirkstoff mehr verabreicht. Die Reaktionen der Bürger reichten von Verwunderung bis Verärgerung. Weiterlesen: 800 Termine in Büdelsdorf und Gettorf abgesagt Insbesondere die Einrichtung in Büdelsdorf sah sich mit den Fragen von mehr als 60 Bürgern konfrontiert, die zw...

