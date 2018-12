Ausstellung im Rendsburger Museum : 59 ganz verschiedene Originale

Der Künstlerbund Rendsburg-Eckernförde zeigt seine Gesamtschau im Hohen Arsenal in Rendsburg. Ein neuer Katalog gibt Überblick über das Schaffen der seit 27 Jahren bestehenden Gruppe.

von Sabine Sopha

09. Dezember 2018, 16:30 Uhr

Die sieben Näpfe sind in Reih und Glied aufgestellt. Auf den ersten Blick sind sie als Henkelmann zu identifizieren, in denen Arbeiter und auch Soldaten ihr Essen transportierten. Doch sie sind nicht aus Blech, sondern aus Porzellan, angefertigt von der Keramikerin Susanne Kallenbach aus Felde. „Als Vorlage diente der Alu-Fressnapf von meinem Großvater, der als Soldat im Ersten Weltkrieg war“, erklärt sie.

Ihre Arbeit ist eine von insgesamt 59, die jetzt in den Museen im Kulturzentrum zu sehen sind. „Das Original“ lautet der Titel der Schau, die jetzt eröffnet wurde. Schließlich sind alles handgefertigte Unikate, geschaffen von den Mitgliedern des Künstlerbundes Rendsburg-Eckernförde. Es ist die sechste Gruppenausstellung im Hohen Arsenal des seit 27 Jahren bestehenden Bundes.

So unterschiedlich wie das Material so unterschiedlich sind auch die Werke und die Aussagen. Die Kielerin Corinna Kraus-Naujeck bevorzugt Papier, einem Werkstoff, mit dem nach ihrer Aussage in den vergangenen Jahren nur wenige Künstler gearbeitet haben. Da sie am Meer lebt (in Kiel und Schweden), spielt das Wasser eine große Rolle – ebenso wie bei Birgit Rautenberg-Sturm aus Stein. Während Corinna Kraus-Naujeck ihre Farbe mit Wasser mischt, legt Birgit Rautenberg-Sturm Zinkplatten ins Meer, um die vom Salzwasser „bearbeiteten“ zu lassen, um sie anschließend künstlerisch zu gestalten.

Tom Müllers aus Rendsburg dagegen widmet sich dem Werkstoff Stein. Jutta M. Reichelt aus Bokund schafft üppige Frauenplastiken in schrillen Farben und andere Skulpturen. Claudia Sperlichs (Groß Wittensee) Arbeiten tragen comichafte Züge und stellen vielfach ihren Bearded Collie in den den Mittelpunkt.

Thorsten Mischke ist Fotodesigner mit Schwerpunkt Architekturfotografie. Er hat den ansprechenden Katalog gestaltet, der den selben Titel wie die Ausstellung trägt: „Das Original“ und in der Unterzeileaugenzwinkernd feststellt: „Jetzt auch als Kunstdruck“. Stellt man den schmalen Band ins Regal, dann ziert den Buchrücken ein grün-gelbes Ausrufungszeichen auf hellblauem Grund. „Vor 17 Jahren ist der letzte Katalog erschienen“, erklärt der Maler und Grafiker Clemens C. Franke. So bietet das neue Werk jetzt über die Ausstellung hinaus einen Überblick über das Schaffen des Künstlerbundes. Gefördert von der Stiftung der Spar- und Leihkasse in Rendsburg und vom Bildungsministerium enthält er ein Vorwort von Martin Westphal, der die Künstler der Region seit Jahren begleitet und die Gesamtschauen im Museum ermöglicht.

Ausstellung „Das Original“

> Bis 3. Februar 2019 > Geöffnet Di. bis Fr. 10–18 Uhr, Sa.+So. 10-17 Uhr,

> Geschlossen 24. bis 26. 12. und am 1. Januar 2019

> Künstlermatineen: So. 16. 12. und So. 13.1. um 11 Uhr, Künstler führen durch die Ausstellung > Zur Ausstellung erscheint ein Gesamtkatalog des KB > Informationen Künstlerbund mit Verweis auf die Internetseiten der einzelnen Künstler: www.kbrd.de Museum: www.museen-rendsburg.de