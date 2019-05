Rendsburg : 53-Jährige vereitelt Handtaschenraub

Frau schlägt Radfahrer in die Flucht.

von lz

27. Mai 2019, 15:10 Uhr

Rendsburg | Eine 53-Jährige hat am Montag in Rendsburg einen Mann in die Flucht geschlagen, der ihre Handtasche rauben wollte. Nach Angaben der Polizei stand sie auf dem Parkplatz vor dem Edeka-Markt an der Schleswiger Chaussee und lud Einkäufe in ihren Wagen ein. Plötzlich versuchte ein Radfahrer, ihr die Handtasche zu entreißen. Sie leistete aber erfolgreich Widerstand und rief laut um Hilfe. Daraufhin flüchtete der Unbekannte Richtung Ostlandhochhaus.

Laut Polizei ist der Mann etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte kurze, blonde Haare, trug eine dunkelgrüne Jacke mit Fellbesatz und eine dunkle Hose. Der Unbekannte war mit einem auffällig kleinen, silberfarbenen Fahrrad unterwegs.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rendsburg unter Telefon 04331/208450 zu melden.

